Igal aastal tuleb turule kümneid uudistooteid

Lõuna-Eesti Postimehe aasta ettevõtte nominent OÜ Cristella VT on Baltimaade üks suurimaid sügavkülmutatud pagari- ja kondiitritoodete valmistajaid. Ühtlasi on ettevõte Võru linna suurim tööandja, kelle palgal on 277 töötajat.