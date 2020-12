210 töötajaga on Helme aleviku lähedal tegutsev Combiwood Tõrva valla suurim tööandja. Suurem osa tööjõust on Tõrva ja Helme rahvas, aga ka inimesed küladest paarikümne kilomeetri raadiuses. Töötajaid on ka Valgast, lisaks kümmekond lätlast.