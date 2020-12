Värska kõige kangem vesi jõudis Tsilga kaupa letile

«Tsilk eristub teistest analoogsetest toodetest eelkõige sellega, et meil tuleb vesi kinnises süsteemis 595 meetri sügavuselt otse meditsiiniseadmesse,» ütleb Värska sanatooriumi juhataja Vello Saar. «Me ei lisa midagi ega võta ka midagi ära. Et ühes Eesti nurgas selline nutikas asi on tootmisse jõudnud, selle puhul võib nina püsti ajada küll.»