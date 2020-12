Seetõttu on piirilinnades Valgas ja Valkas tekkinud olukord, kus piiriala karantiinierandit kasutavad valkalased ostlevad nädalavahetusel Valgas. Eesti poodide esindajad kinnitasid, et piirangute esimesel nädalavahetusel oli näha ostlemise kasvu Valga kauplustes. «Näeme tõesti, et kliendiarv Valga Rimis tõusis eelmisel nädalavahetusel koguni enam kui 10 protsenti. Samuti kasvas oluliselt alkoholimüük. Selles osas nägime ligi 200-protsendilist tõusu,» tõi näiteid Rimi avalike suhete juht Katrin Bats.