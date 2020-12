Aasta noorkotka tiitel tuli Valgamaale

«Auhinnad kannavad endas väga tähenduslikke sümboleid. Noortejuhid on meie organisatsioonide võtmeisikud, ilma kelleta poleks võimalik areneda ja noortele mitmekülgseid tegutsemisvõimalusi pakkuda. Seetõttu on noortejuhi auhinna kujutiseks võti – võti, mis avab noortele uksi,» ütles Kodutütarde peavanem Ave Proos. Ta lisas, et kodutütre ja noorkotka auhinna keskmes on kompass, sümboliseerides Kaitseliidu noorteorganisatsiooni, mis on noorele julgustavaks suunanäitajaks heaks kodanikuks kujunemisel.