Auhinnatud Cydonia on valminud traditsioonilisel meetodil nagu parimad šampanjad, ütles Murimäe veinikeldri perenaine, veinimeister Janika Ilves. Tema sõnul on tegu poolkuiva, särtsaka ja aromaatse vahuveiniga, kus põhjamaa sidrunina tuntud ebaküdoonia kõik parimad aroomi- ja maitsenüansid on olemas. Tooraine on pärit Seedri puukoolist Viljandimaalt, lisas ta.