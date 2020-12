Lisanna Elm: Kagu-Eesti on tänavu jõudnud kaugtöö kuldajastu ukselävele

Kaugtööle tuginevast eluviisist, millele veel kümme aastat tagasi vaadati kohati altkulmu, on nüüdseks kujunenud uus normaalsus. Kaugtöö korraldamise eeldus on juhtimisoskus, -julgus ja -usaldus, seda nii töötegija kui juhi vaatest. Hiljemalt selle aasta kevadest on enamikel arvutiga töötavatest isikutest isiklik lugu kaugtööga. Saime tunnetada, kas ja kuidas meid juhid ja kolleegid usaldasid ning kuidas me iseennast usaldasime kaugtööl.