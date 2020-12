Naissõitjad paistavad külakrossidel silma hulljulguse ja võiduhimuga

Noor tehnikaspordihuviline Cärolain Kariste nimetab end igaveseks teiseks, sest siiani on tal võistlustelt õnnestunud koguda vaid hõbedasi autasusid.

Siiani on tehnikasporti peetud peamiselt meeste pärusmaaks, kuid Valgamaal toimuva Priipalu külakrossi ühe eestvedaja Andrus Tiidebergi sõnul on järjest enam stardijoonel näha ka naisi. Alal tänavu esimest korda kätt proovinud valgalanna Cärolain Kariste tõdeb, et naised rajal armu ei anna.