Pooltühja koolimaja asemele kerkib uus hoone

Põlva abivallavanema Janika Usina ütlusel on vallavalitsuse praegune seisukoht korraldada lammutus- ja ehitushange koos, aga enne peab volikogu järgmise aasta eelarve heaks kiitma. «Tõenäoliselt läheb lammutamiseks kevade lõpus või suve alguses, mistõttu lastel tuleb mõnda aega olla mujal või siis õuesõppel. Aga eks hoolekogu arutab, kuidas õppetööd korraldada. Samal ajal algab sealsamas ka sotsiaalmajade ehitus.»

Kool kolmes õppehoones

Taotluse Kesk 25 õppehoone ümberehitamiseks esitas Põlva vald 2016. aastal koolivõrgu meetme kaudu. Kuna Põlva kool tegutseb kolmes õppehoones – lisaks kunagisele gümnaasiumihoonele endise Põlva keskkooli ja põhikooli majas Lina 21 ning Mammaste lasteaia-algkooli juurdeehitises –, oli rahastaja nõue pinda oluliselt vähendada. Selleks tuli Lina 21 hoone osaliselt lammutada (4695 m²) ja Mammaste lasteaia ruumides kooli kasutatavaid pindu vähendada (400 m²).

Koolivõrgu ümberkorraldamise tulemusena õpilaste arv linnas aga hoopis suurenes: kooliteed alustas viis esimest klassi ja õpilasi lisandus ka teise ja kolmandasse kooliastmesse. Kuna õppurite hulga vähenemine toimub aeglasemalt, kui prognoosid näitasid, pole võimalik Lina tänaval veel mitu aastat õppetegevust lõpetada.

2019. aasta juulis sai rahastusotsuse energiatõhusate sotsiaalmajade ehitus Lina 21 naabrusse. 1,76 miljonit eurot toetust on Usina selgitusel seotud tingimusega, et lammutatakse omavalitsuse amortiseerunud ning energiamahukad hooned. Metsakooliks kutsutud kompleksi osaline lammutamine ongi sotsiaalmajade ehitusega otseselt seotud, sest parkla, teed, trassid ja aiad on projekteeritud tühjaks jäävale kohale.

Lina 21 ja lähiala planeering võeti vastu tänavu 10. juunil, avalikul väljapanekul kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud. Sotsiaalmajade valmimise lõpptähtaeg on 31. juuli 2022.

Spordihoone ja söökla jäävad alles

Lina 21 spordihoone ja sööklakompleks jäävad alles ning pärast sotsiaalmajade valmimist hakkab söökla toitlustama ka uusasukaid. Vallavalitsuse ettepaneku kohaselt tagab kolmekorruselise koolimaja asemele ehitatav hoone spordisaali teenindamise treeningute, võistluste ja ürituste ajal ning annab võimaluse korraldada spordilaagreid. Sealsamas saab korraldada ka õppetööd 1.–3. klassile, sealhulgas haridusliku erivajadusega õpilastele.

Ehituse ajaks on asenduspinnad õppetööks välja valitud. Iga klass asub eri kohas: kõige väiksemad Mesimummi lasteaias, suuremad Lootospargi hoones, Lepatriinu lasteaias, keskraamatukogus ning kultuurikeskuses. Läbi on mõeldud ka toitlustuse korraldamine. Uues kohas peab harjuma ligi sada õpilast.

«Vallavalitsuse ehitusosakond on öelnud, et arvestada tuleb vähemalt kaheksa kuuga. Kui kohe mais alustada, peavad lapsed oma koolimajast eemal olema vaid pool õppeaastat,» oli Usin lootusrikas. «Kesk tänava õppehoonesse algklasside õpilased paraku enam ei mahu,» lisas ta.

Ökoloogiline jalajälg

Kogu ettevõtmise peamine eesmärk on võimalikult väike ökoloogiline jalajälg. «Ainuüksi vana koolimaja majandamiskulud olid ligi 300 000 eurot aastas. Praegu kütame õhku. Kuna radiaatoritel regulaatoreid pole, köetakse asjatult ka kolmandat korrust, kus õpilasi pole. Vahepeal kaalusime koguni küttesüsteemi ümberehitamist, aga sellega oleksid kaasnenud suured kulutused. Ka hoolekogus toetati mõtet, et Lina tänava piirkonna lastele on nüüdisaegset õppehoonet vaja,» märkis abivallavanem.

Lapsevanem Annika Muuga väitel on kodulähedase kooli säilimine olnud kogukonna pidev soov. «Põlva teiste koolimajadega võrreldes on Lina tänava hoone väsinud, seal pole ammu remonti tehtud. Pikendusjuhtmed on pikenduste otsas kinni. Ruumi on küll palju, samas on palju pinda kasutamata.»

Muuga toetab mõtet, et piirkonda tekib neljaklassiline kooliaste, et õpilased ei peaks kohe varakult linna teise otse minema. «Praegu julgeme oma lapse küll üksinda kooli poole saata. Ka meie lasteaias on rühmad täis ning Mammaste koolimaja on samuti ülerahvastatud. Piirkond vajab igal juhul kooli,» toonitas lasteaia Mesimumm hoolekogu esimees.

Majas on majutatud ka rahvusvahelisi noortelaagreid. FOTO: Mati Määrits

Hea eesmärgi nimel

Hea eesmärgi nimel on naine valmis pool aastat last saatma ka linna teise otsa. «Küll me hakkama saame. Kui Kesk 25 õppehoones remont käis, said sealsed lapsed küll Lina tänavale käia,» meenutas ta.

Muuga on kuulnud ka mõne lapsevanema nurinat, kellele pole hoone lammutamine meelt mööda. «Eriti trotslikud on need, kes on selle kooli lõpetanud. Aga eks vastu oldi ka keskkooli ja hiljem põhikooli kaotamisele. Kuid valdavalt ollakse ikka positiivselt meelestatud. Põhilised kartused on seotud sellega, kus lapsed õppima hakkavad,» tähendas ta.