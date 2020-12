Jaan Rapp: segased sõnumid väsitavad

Näiteks on ministrid andnud üsna segaseid vastuseid tänasest rakenduva koolide sulgemise või selle kohta, miks ujulas suuremaid treeninguid läbi viia ei või, aga spaad jäävad avatuks. Nagu olekski nii, et ujula riietusruumis viirus levib, aga spaa omas mitte. Absurd ju!

Ent siiski... Võiks ju otse öelda, et sulgeme kõik koolid, sest muidu on koolivõrku raske hallata. Ärme räägi võrdsete võimaluste loomisest. Ja ütleme otse, et spaasid lahti hoides toetame selle valdkonna ettevõtjaid. Ärme jäta muljet, et viirus spaades kuigivõrd levida ei saa. Sest segased sõnumid väsitavad ja mida segasemad nad on, seda vähem neid austatakse.