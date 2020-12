Kadunud Markkuse leidmiseks korraldati uus maastikuotsing

Nädalavahetusel toimus uus maastikuotsing, et leida viimati viis aastat tagasi, 24. oktoobril kell 1.09 Lydia Koidula tänava turvakaamera vaateväljas nähtud 17-aastast Markkus Ansbergi, kuid noormeest ei leitud, kirjutab Võrumaa Teataja.

Seekord otsiti peamiselt kinni külmunud märgaladel. Kahel päeval kokku osales otsingul 32 inimest, kellest 23 toimetas maastikul ja üheksa abistas kaugtööga.

Laupäeval kell 8.30 kogunesid vabatahtlikud Tartu maantee Olerexi juures. Otsingut juhtis SA Kadunud operatiivse otsingugrupi OPEROG Tartumaa üks piirkonnajuhte Uno Ilves. Lumevaba ilm lubas otsingutega jätkata ka pühapäeval, mil koguneti tankla juurde kella kümneks hommikul.

Laupäeval sai vabatahtlike meeskond kontrollitud ühe märgala ning pühapäevaks jäi üle kammida veel üks. Piirkonnajuht toonitas otsijatele, et nad võtaksid endaga abivahendina kaasa kõpla või tugeva kepi. Sellega saab külmunud ja mahavajunud rohtu kergitada või ümber pöörata. Maastikuotsingute piirkonnas keskenduti sellele, et leida kadunud noormehe riideesemete, jalatsite, mobiiltelefoni või luustiku osasid. Otsing toimus ahelikus lagedal maastikul, mis oli kohati tiheda roostikuga kaetud.

SA Kadunud tegevjuhi Aare Rüütli sõnul on nad 12 aastaga tegelenud umbes 70 kadumisjuhtumiga, kus ollakse inimest otsinud ja kadunud inimene on leidmata. „Kõik need juhtumid on olulised, aga tegutseda saame vastavalt meil olevatele vabatahtlikele, ajalisele ja rahalisele ressursile. Me ei kasuta tegevuseks riigi kogutavat maksumaksja raha ja meil oleneb kõik vabatahtlikuna otsivatest inimestest. Kõigist neist kaaskodanikest, kes peavad kadunud inimeste otsimist Eestis oluliseks ning meie tegevust meile varustuse kinkimise või püsiannetusega toetavad.”

Rüütel lisas, et sihtasutuse Kadunud otsimisgrupi OPEROG üks Markkuse otsingu koordineerijatest Uno Ilves kontrollis külmade tulekuga üle märgalade kandvuse. „Olime ammu planeerinud teha sinna otsing. Sealne maastik ei kanna pehme ilmaga ja Markkuse kadumispiirkonnas oli meil sektoreid, mida me oma sihtasutuse hinnangul pole põhjalikult otsitud. Me ei saa jätta neid tegemata, ükskõik kui ulmeline ei tunduks märgalamaastik piirkonnas, kus Markkus meile infot jaganud tunnistajate sõnul viimasena liikus,” märkis Rüütel.

Tema hinnangul peab need alad läbi uurima meeter meetri haaval ja seda mitte ainult ülelennul droonidega. Kõrkjate ja kõrge rohu tõttu ei ole ülevalt kõike näha. Nüüd andis ilmastik otsijatele ajaakna, külmetades maastiku ja lastes lund peale mitte sadada ning sihtasutuse meeskond koos vabatahtlikega kasutas selle võimaluse Markkuse otsimisel ära.

Aare Rüütel täpsustas, et ei saa omalt poolt nädalavahetusel korjatud leide kommenteerida ja kirjeldada, sest tegu on otsinguga, milles on endiselt avatud erinevad versioonid. Sinna alla käib ka teise isiku või mitme isiku tahtlik tegu, mille tulemusel Markkus jäi teadmata kadunuks.

„Saan öelda, et kui saame vabatahtlikke ka edaspidi appi, siis ilmastiku kohaselt me jätkame otsingut eelmisel nädalavahetusel otsitud maastikul. Samal ajal tegeleme edasi erinevate meile räägitud infokildude kontrollimisega.”