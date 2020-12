Koroonavaktsiini saavad esimesena tervishoiutöötajad

„Nagu kõik riigid maailmas tahame meiegi olla vaktsineerimiseks võimalikult hästi valmistunud,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „Seepärast peame kiiresti ja hoolikalt tegema nii riigiasutustes kui ka tervishoiusüsteemis ettevalmistusi selleks, et olla valmis COVID-19 vaktsiinide tarneteks ja alustada vaktsineerimisega esimesel võimalusel.“

Peaminister rõhutas, et COVID-19 pandeemia on räsinud nii meie inimesi kui majandust ning edukas vaktsineerimine on üks eeldusi kriisist välja tulemiseks. „Meeles tuleb aga pidada ka seda, et praegu nakatumine kasvab ning selleks, et edukalt vaktsineerimiseni jõuda, peame järgima kõiki ohutusreegleid ja pingutama ühiselt viiruse leviku pidurdamiseks,“ lisas Ratas.

Eesti eesmärk on saavutada võimalikult kõrge hõlmatus vaktsineerimisega riskirühmade hulgas ning võimaldada 2021. aastal kõigile Eesti elanikele vaktsineerimist COVID-19 haiguse vastu tasuta.

„Me kõik ootame COVID-19 vaktsiine, et saaksime vaktsineerimise abil viiruse levikule piiri panna ja harjumuspärase elu juurde tagasi pöörduda. Riigiasutused ning tervise- ja sotsiaalsüsteem – haiglad, hooldekodud ja perearstikeskused teevad ettevalmistusi, et alustada vaktsineerimisega niipea, kui vaktsiinid Eestisse jõuavad,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Esmajärjekorras soovime võimaldada vaktsineerimist tervishoiu- ja hoolekandeasutuste töötajatele ning hooldekodude elanikele, kuid loodame, et juba eeloleva kevade jooksul saab vaktsineerimine tasuta kättesaadavaks kõigile Eesti inimestele.“

Vaktsineerimine on Eestis vabatahtlik ning 2021. aastal kõigile tasuta. Immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige, perearst doktor Marje Oona rõhutas, et kõik kasutusele võetavad COVID-19 vaktsiinid on läbinud vajalikud uuringud kümnetel tuhandetel inimestel. „COVID-19 vaktsiinid jõuavad Euroopa Liidu turule ja Eestisse järk-järgult, kuid kindlasti soovitan kõigil inimestel, kelle jaoks see võimalus avaneb ennast vaktsineerida. Vaktsineerimine võimaldab kaitsta COVID-19 haiguse eest nii ennast kui teisi,“ ütles Oona. „Vanuse ja tervise tõttu riskirühmadesse kuuluvate patsientide vaktsineerimine hakkab toimuma perearstikeskustes, kuna perearstidel ja pereõdedel on selleks vajalik ettevalmistus ning kogemused.“