Valgamaa mehelt peteti telefoni teel raha välja

Politseile laekus info, et 11. detsembril helistas Valga linnas elavale 54-aastasele mehele end pangatöötajana esitlenud inimene väites, et tema pangakaardiga tahetakse teha kahtlasi tehinguid.

Kahtlase tehingu tõkestamiseks olla tarvis mehe isikuandmeid ning sedagi, et mees oma PIN-kalkulaatoris autentimiskoode sisestaks. Mõne tunni pärast avastas mees, et arveldusarvelt on tema nõusolekuta tehtud ülekandeid 411-euro ulatuses.