Võru otsib Kubija spordikeskusele arhitektuurset lahendust

Alasse hõlmatud Männiku tänav 45 kinnistul paikneb praegu toimiv Kubija spordibaas ning selle abihooned. Abilinnapea Sixten Silla sõnul on spordibaas ehitatud 1966. aastal ning ei vasta enam kasutajate vajadustele, teatas linnavalitsuse pressiesindaja.

„Kavas on lähiaastatel spordibaas lammutada ning ehitada asemele uus kaasaegne baas, mis tagab vajalikud funktsioonid ning on energiasäästlik. Lammutamisele läheb ka üks kehvas seisus olev abihoone, teine spordibaasi toetav abihoone jääb kasutusse tehnika hoiustamise ruumina,“ rääkis Sild ning lisas, et uuenduskuuri läbib ka kinnistul paiknev aktiivses kasutuses olev välijõusaal.