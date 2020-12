Maskita kirikulised lõpetasid politsei sekkumisel koosviibimise

Vahejuhtum leidis aset üle-eelmisel pühapäeval. Eelmisel nädalavahetusel kirikute kontrollimisel ühtki probleemi ei avastatud. Ka kõnealuses Valga kirikus mitte – kanti maske ja oldi ruumis hajutatult, ütles Lõuna prefektuuri operatiivstaabi juht Künter Pedosk.

Ta lisas, et patrullid vaatavad, kas avalikes siseruumides on tagatud desinfitseerimisvahendid, inimesed hajutatud, maskid ees. Ka kontrollitakse, kas toitlustus- ja meelelahutuskohad täidavad valitsuse kehtestatud piirangut sulgeda koht ajavahemikus kella 22–6ni.

Kui üle-eelmisel nädalal tuvastas politsei mõned rikkumised, siis eelmisel nädalal oli korravalvurite kinnitusel pilt igal pool oluliselt parem. Enamik inimesi suhtub ka maski kandmise kohustusse mõistvalt, samas on alati üksikuid erandeid, märkis operatiivstaabi juht.

«Oleme täheldanud, et kauplustes on reeglina ohutustingimused täidetud ning inimesed kannavad kenasti ka maski. Eksimusi on ilmnenud pigem väiksemates külakogukondades, kus rahvast on ka vähem,» rääkis Künter Pedosk.

Ka tanklates täheldas politsei, et seal pole teinekord inimestel harjumust maski kanda, kuna arvatakse, et «põikan kiirelt sisse ja välja» ning mask ununeb. Võrreldes kahe nädala taguse ajaga on aga seegi olukord aina paranemas, märkis ta.

Viimase kahe nädala vältel on politsei Lõuna-Eestis kontrollinud kokku umbes 300 kauplust ja lõbustusasutust, neist Kagu-Eestis 126. Selle aja jooksul jagati inimestele üle 150 maski, neist Kagu-Eestis 96.

Künter Pedoski sõnul näitas kevadine koroonaviiruse puhang, et inimestel võib võtta pisut aega uute nõuetega kohanemiseks.

«Kuid oma ja teiste tervise kaitseks on nad valmis pingutama, et kriisist võimalikult kiiresti välja tulla saaksime. Nii näis, et praegugi on pilt linnatänavatel ja avalikes ruumides aina parem,» sõnas ta. «Loodame jätkuvalt, et mistahes karmimate nõuete või ka trahvide kõrval teeb iga ettevõte ja ka selle kliendid endast oleneva, et Eesti elu võimalikult avatuna saaks hoida.»