Videolugu ⟩ Tööstuse lipulaeva käsi käib paremini kui kunagi varem

«Kaalukausil sai määravaks nii Räpina paberivabriku pikk ajalugu kui ka keskkonnasõbralik tootmisviis, kuna nende tooraine on vanapaber. Ühtlasi on tegemist piirkonna suure tööandjaga, andes tööd rohkem kui sajale inimesele,» ütles Homuha.

Milline aga on töö Eesti vanimas tööstusettevõttes? «Ääretult põnev ja väljakutseid pakkuv. Siin on iga päev huvitav ja hea,» ütles Mihkel Peedimaa ja lisas: «Meil kogu aeg muutub miskit: paigaldame uusi seadmeid, leiutame uusi tooteid.»

Sellise pika minevikuga firma juhtimine on Peedimaa sõnul ilmselt sama, nagu olla eestvedaja igas teises ettevõttes, aga vastutus on mõnes mõttes suuremgi. «Kindlasti viimane asi, mida tahan, on, et see tohutu pika ajalooga ettevõte lõpetaks minu ajal või süül tegevuse. Mulle tundub, et see vastutus on kuidagi teistsugune ja pikk minevik kindlasti mõjutab seda.»

Edu aluseks peab Peedimaa vabrikus ametis olevaid inimesi. Juhataja sõnul on koroonakriis kohati ettevõtte arengule isegi kaasa aidanud ning tehas töötab täistuuridel.

«Meil on olnud väga töine aeg. Tundub, et paljude inimeste kodused remonditööd on saanud järgmise käigu sisse ja kuna paljusid meie tooteid kasutatakse ehitusmaterjalide pakkimiseks, ongi sealt kaudu see tõuge meile tulnud,» ütles Peedimaa.

Arengule on kaasa aidanud seegi, et viimastel aastatel on proovitud tublisti vähendada plastiku kasutamist toodete pakkimiseks ja vanapaberist alternatiivid ongi Peedimaa sõnul keskkonnasõbralikumad.

«Kindlasti soovitan kõigil korralikult jäätmeid sorteerida ja õigesse kohta viia. See on tooraine mitte ainult Räpina paberivabrikule, vaid ka paljudele teistele tehastele. Isegi kui see materjal ei jõua meile, on see igal juhul loodusele ja meile kõigile hea,» leiab Mihkel Peedimaa.

Kuldar Leis, Kagu-Eesti ettevõtete nõustaja

Räpina paberivabrik on ainulaadne firma. See on kõige pikema ajalooga Eesti tööstusettevõte ja võib-olla tihti ongi probleem, et me ei märka neid, kes on kaua aega oma asja väga hästi ajanud.

Seetõttu on mul eriti hea meel, et selle aasta auhind tuli Räpina paberivabrikusse, sest nad on hästi pikalt oma äri ajanud. Teisalt on nad just mõnel viimasel aastal eriti suure hüppe teinud ja kuna nad tõesti ekspordivad siitsamast Räpinast 85 protsenti oma toodangust, on tegemist absoluutse lipulaevaga Kagu-Eesti tööstuses.

Räpina paberivabrik on väga hea näide sellest, kuidas saab lihtsast asjast ja taaskasutatavast materjalist teha toote, mida müüa üle maailma, asudes ise sellises väikses kohas nagu Räpina.

Enel Liin, Räpina vallavanem

Kõik valla ettevõtted ja ettevõtjad on meile hästi olulised, kuid Räpina paberivabrik on saavutanud ikkagi sellise tööandja mõõtmed, kus selle ettevõtte kadu oleks meile katastroofiline. Seega on tegemist ettevõttega, mis on meile ülioluline.