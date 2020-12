Koroonakoldeks muutunud lasteaed hoiab kaks nädalat uksed kinni

«Enamik töötajaid on suunatud isolatsiooni,» lausus Tiia Must. «Lastevanematele on antud võimalus pereliikmeid testida, et piiritleda viiruse levikut.»

Okasroosikeses käib 96 last, töötajaid on 25. Juhataja enda antud koroonaproov osutus negatiivseks ja ta ise on tööl. Kuidas viirus majja võis sattuda, ei osanud Tiia Must öelda. «Keegi tõesti ei tea, kellega ja kuidas viirus võis tulla. Me ei süüdista lapsi, lastevanemaid ega töötajaid. Kõik, kes soovisid, said nüüd käia testi tegemas.»