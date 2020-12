Potipakkujad trügisid autosse

Pensionärist vanahärra oli just remontinud oma autot ja pärast seda oli mõistagi vaja kontrollida, kas kõik korras. Nii alustas ta sõitu Põlvast Tartu poole. Kuna tundus, et autoga on kõik korras, siirdus mees tee äärde, et ümber pöörata esimeses bussipeatuses.

«Järsku ilmus tema auto taha tume sõiduauto ja sama kiirelt oli tema kõrval­istmel vene keelt kõnelev mees, tollele liitus ka teine, kes istus taha. Hakkasid talle mingeid 7000-euroseid potte pakkuma, et neil vaja lennupileteid osta,» kirjeldas mehega juhtunut tema tütar.

Mees teatas, et tal raha pole ja ta ei soovi neid potte. Võõraid vastus paraku ei rahuldanud. Tagumine mees lahkus sõidukist ja naasis sinna noakomplektiga. «Võttis välja sealt ühe noa, et eesistmel olev mees saaks näidata, kui hästi see lõikab. Isa oli endast nii väljas, et ta ei mäleta enam, mida rääkis ja mida nad edasi tahtsid,» vahendas šokiseisundisse viidud mehe tütar.

Tema sõnul ei jäänud autossetungijatel ka märkamata rahakott, mis oli kahe istme vahel. «Sealt said nad kogu raha, mis selles kotis oli. Seda veel mäletab, et küsisid, et äkki kodus on raha, mille peale isa vastas, et pole pensionäril mingit raha.» Noakomplekt jäeti autosse.

«Kes kaitseb meid selliste inimeste eest?» on eaka mehe tütar nördinud.

Sander Karu Kagu politseijaoskonnast ütles, et politseile juhtunu kohta infot edastatud ei ole, kuid sotsiaalmeedia postitusega on piirkonnapolitseinik kursis. «Võimalik, et tegu on taas kord niinimetatud poti-panni kaubandusega tegelevate inimestega, kes reeglina püüavad leida üsna ebakvaliteetsele kaubale kõrge hinna eest heausklikke ostjaid.»