Valga toidupanga koordinaatori Teresa Sale sõnutsi on personal praegu ülekoormatud. «Koroona on toonud meile kolmekordse koormuse,» nentis Sale. Poodide antud kogused on jäänud samale tasemele, samas on abivajadus suurenenud. Tema sõnul on just koroonaviiruse teine laine tunda andnud, et mõnelgi leibkonnal on toiduvaru heal juhul nädalaks.