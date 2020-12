Toidupangale annetati ligi 34,5 tonni toitu

„Praegust olukorda arvestades võime tulemusega kindlasti rahule jääda ning oleme ääretult rõõmsad, et enamikes Eesti piirkondades toidukogumispäevad siiski üldse toimuda said,“ sõnas Toidupanga kommunikatsiooni- ja projektijuht Liina Peäske, lisades, et näiteks jäid sel korral kogumispäevad ära Jõhvis, Haapsalus ja Põlvas.

Ta tõi võrdluseks, et tänavune annetuste kogus on siiski umbes veerandi võrra väiksem eelmisel aastal samal ajal annetatud toidukogusest.

Toidupanga kommunikatsiooni- ja projektijuht tõi esile, et kõige enam annetati sel korral purgisuppe ja -toite, erinevaid kuivaineid, kuid ka maiustusi ning küpsiseid. „On rõõmustav, et annetati ka palju magusat, millest Toidupangal on tavaliselt puudus. Magusad toiduained rõõmustavad just meie kõige pisamaid abivajajaid, sest puuduses elavatele lastega peredele käib maiustuste ostmine ka jõulude ajal üle jõu“, sõnas Peäske.

Siiski rõhutas Peäske, et kuigi jõulude eel tehaksegi rohkem head ning tänu lahketele annetajatele on Toidupangal võimalik raskustesse sattunud perede jõululauda veidikenegi katta, siis läheb elu edasi ka peale pühi.

„Kui 2019. aastal teenindasime keskmiselt 8600 klienti nädalas üle Eesti, siis tänaseks on see arv kahekordistunud ning abivajajaid lisandub juurde igapäevaselt. See aga tähendab omakorda, et Toidupanga laod tühjenevad ka poole kiiremini kui aasta tagasi. Praegust koroonapandeemiat arvestades on hea moodus teha annetusi kaupluste e-poodide kaudu, sest nii vähendame lähikontakte ning lisaks on e-poodide kaudu võimalik annetada ka temperatuuritundlikke tooteid,“ sõnas Peäske.