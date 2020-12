Ülilibe tee seadis liiklejad ohtu

Viimaste päevade heitlikud ilmaolud on teed kohati äärmiselt libedaks muutnud. Seetõttu on sattunud õnnetusse nii sõidukeid kui jalakäijaid.

«Olime just sündmuskoha lähedal ning saime kiiresti abi anda. Pere suuremat viga ei saanud ja auto aitasime kraavist välja tõugata, aga tekib küsimus: miks vald ei hoolda klaaslibedat metsavaheteed, kui on teada, et enne jõule sõidetakse metsa vahele kuuskedele järele või siis maakodudesse?» avaldas juhtunut pealt näinud mees sotsiaalmeedias pahameelt.