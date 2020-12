Politsei hakkab jaanuarist välja andma uusi passe

Uue passi kujunduses on kasutatud traditsioonilisi Eestit iseloomustavaid elemente ning uuenduslikult on ka passi turvaelemendid põimitud kujunduse osaks, edastas politsei- ja piirivalveamet. „Näiteks leiab reisidokumentidest riigi vapi, Eesti rahvuslinnu suitsupääsukese, rahvuspuu tamme ning rahvuslooma hundi,“ rääkis ameti identiteedi ja staatuse büroo peaekspert Eliisa Sau.

Passi sisekaantel on kujutatud rannikuäärt ja tasast merd, mis piiritleb Eestimaad. Passi sisulehed iseloomustavad aga Eesti metsa, kus elavad erinevad loomad ja linnud. Osad passis olevad turvaelemendid on silmaga nähtavad, mõned sõrmega kombatavad ja muist neist on näha üksnes erivalguses või luubiga. „Silmaga näeb loodusfotosid ning Eesti metsades elavate lindude ja loomade - halljänese, hundi, karu, metssea, põdra, ilvese, kassikaku ja merikotka pilte. Sõrmega on kombatavad merelained, rändrahnud ning metsa muster,“ sõnas Sau.

Uurides passi luubiga, võib näha väikeses kirjas lauseid, mis samuti haakuvad kujundusega. Näiteks hundi juures on lause „kuula kallis kuidas kohisevad puud“, metssea juures „mahlakas jõhvikas maitses soisel kaldal hää", ilvese juures „kõrv puhkab kui on meie ümber vaikus", põdra juures „tuuleiil hiilis hilissügisel haavikus", karu juures „Eesti mets on ilus" ning halljänese juures „põllul kõlas pääsulaul".

Erivalguses muutub pass öiseks Eestimaaks, kus elavneb loodus. „UV-valguses ilmuvad passi kaanele vihmapiisad ning sisekaanel kujutatud rahulik meri hakkab lainetama. Lainetesse omakorda on peidetud lause „meri tuuleta on harva,“ mida näeb samuti üksnes erivalguses. Siselehtedel tuleb esile öine tähistaevas ja mets, milles on laused „öise taeva tähd näitavad teed“ ja „taeva lõi sillerdama kirgas täheöö“. Samuti ilmub taevasse kaheksa erinevat kuu faasi, virmalised ning üle pimeda metsa lendav öökull,“ rääkis Sau.

Politsei- ja piirivalveamet alustab uute passide väljaandmist tuleva aasta 1. jaanuaril. Seetõttu on kiirpasside väljaandmine peatatud neljapäevast kuni tuleva aasta 11. jaanuarini.