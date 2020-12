Kaitsevägi sai juurde kümme nooremveeblit

„Te valisite vanemallohvitseri karjääri ning otsustasite, et teist peab saama vanemallohvitser. See auaste, mille täna osad saavad, ei ole ainult üks palgakõrgendus, vaid see annab teile palju suurema vastutuse. Teilt hakatakse nõudma palju rohkemat. Kool on andnud teile teadmised ja nüüd on teie kord neid teadmisi rakendada,“ ütles ülemveebel Adoson. „Nüüd on teie aeg iseseisvalt edasi õppida.“