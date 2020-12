Karantiininõue pikenes 1. veebruarini

Koroonahaigel on keelatud alates haiguse diagnoosimisest kuni tervenemiseni elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda. Lahkuda tohib üksnes tervishoiutöötaja või politsei korraldusel või suunamisel, samuti inimese elu ja tervist ohustava hädajuhtumi korral. Püsivaks viibimiskohaks loetakse ka hotelli või muud majutusasutust, näiteks külaliskorterit, kui seda kasutab Eestis viibimise ajal inimene, kel siin muud elu- või viibimiskohta pole. Samuti loetakse viibimiskohaks varjupaika ja turvakodu.

14 päevaks karantiini jäämise nõue kehtib haigega koos elavale, püsivalt samas elukohas viibivale või muul moel lähikontaktis olnud inimesele. Lähikontaktsel on võimalus teha mitte varem kui 10. karantiinipäeval koroonaviiruse test ning kui selle tulemus on negatiivne, siis inimese karantiini­periood lõppeb. Koroonahaige karantiin lõpeb siis, kui arst on tunnistanud inimese haiguse mõttes ohutuks.