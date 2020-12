Küsitlus: Kas Põlva vajab uut vallamaja?

GRETE AUST, ÕPILANE

«Ma tõesti ei oska öelda. Nii palju kui Facebookis neid teemasid esile tuuakse, olen neid jälginud. Vallamajja mul endal seni asja pole olnud ja ilmselt lähiajal ka ei teki sellist vajadust. Jätaksin seetõttu selle küsimuse Põlva vallavolikogus olevate rahvaesindajate otsustada.»

Sirje Vija FOTO: Mati Määrits

SIRJE VIJA, PENSIONÄR

«Seda vallamaja ei ole vaja vallaisadele, vaid Põlva valla rahvale! Praegu on see halb minu meelest, et ühed ametnikud töötavad igapäevaselt kuskil Põlva linna ühes nurgas, teised töötavad jälle kusagil hoopis mujal. Väga hea oleks minu enda seisukohalt see, et kui lähen sotsiaaltöötaja või mõne teise ametniku juurde, siis nad kõik on koos samas majas ja nii saab tõenäoliselt kõik oma vajalikud asjatoimetused kiiremini korda aetud. Juba puhtalt vallakodanike mugavuse pärast oleks kompaktne vallamaja keset linna täiesti vajalik, sest sinna viivad kõik bussid ning ka kirik ja kaubamaja asuvad sealsamas. Ja kui ka turg sinna juurde ehitatakse, oleks eriti tore.

Ruumi seal keskväljaku ääres ju on, nüüd vahetasid ka kirikumaid metsa vastu. Ehitage ja tehke minu poolest! Praegu on seal ainult tühi keskväljak, kus keegi ei käi.

Osa inimesi küll räägib, et andke see raha parem vaestele. Kellel on küüned enda poole, see muidugi viriseb. Minul on ka raha vähe, aga ma ei virise.»

Aare Kõiv FOTO: Mati Määrits

AARE KÕIV, PENSIONÄR

«Praegu tahavad kõik hästi elada. Aga kui nii vaadata, siis Eesti riigil raha ei ole. Peame võitlema koroonaviirusega. Miski muu pole nii oluline. Võib-olla läheb elu tõesti Põlva valla rahva jaoks mõnevõrra paremaks, kui kõik vallaametnikud koos on – praegu on ühed siin ja teised seal. Kui ma ikka asju ajama tulen, siis tahan minna ühte kohta ja oma asja ära ajada, mitte otsida ametnikke mööda Põlvat taga.»

Liilia Käämbre FOTO: Mati Määrits

LIILIA KÄÄMBRE, KOKK