Põlva volikogu esimees jäi oma ametisse

Opositsiooni eestkõneleja Igor Taro rõhutas arutelu sisse juhatades, et küsimus on poliitilises hügieenis.

«Volikogu esimehel on siin suurem vastutus, tema aga mängis vallavalitsusega kaasa. Ometi oli volikogul võimalik astuda samme, mis toonuks selguse revisjonikomisjoni etteheidetesse,» leidis Taro.

Volikogu liikme südametunnistus

«Kui rahvas ei saa enam volikogu usaldada, satub ohtu demokraatia. Umbusaldusavaldus on viimane abinõu. Paraku jäävad vallamaja ehitusele kuluva paari miljoni euro suuruse ballasti tõttu nüüd paljud vajalikud asjad tegemata,» lisas ta.

Vahetult istungi järel lausus Taro: «Eks see oli iga volikogu liikme südametunnistuse asi, kuidas ta hääletas. Mina arvan, et südametunnistuse asemel valiti midagi muud. Küsida võiks ka nendelt volikogu liikmetelt, kes on kuuldavasti opositsiooniga liitunud, aga keda täna siin polnud (viitas eeskätt Tarmo Tammele – M. M.).»

Rahvaesindaja arusaama kohaselt oli põhiviga, et volikogu kiitis heaks vallavalitsuse korralduse, mille õiguslik pädevus on küsitav. «Me ei pea poliitilist diskussiooni – küsimus on, kas reeglitest ja õigusaktidest peetakse kinni. Ja kui seda ei tee volikogu, kes peab valvama õiguskorra järele, siis kes üldse teeb? Umbusaldusavaldus on viimane instants volikogusiseste meetmete poolest, aga on ka välised mõjutusmeetmed,» kõlas hoiatav noot.

Esimesena on opositsioon palunud järelevalve algatada justiitsministeeriumil. «Sellel pöördumisel oli rohkem allkirju kui umbusalduse esitamisel. Aga usun, et siin on võimalik ka riigikontrollil ja prokuratuuril asjasse sisse vaadata. Avalduse tegemine on puhtalt vormistamise küsimus – see on hulga lihtsam, kui esitada umbusalduse avaldust,» märkis Taro.

Vallavolikogu esimees Lennart Liba kinnitas vahetult pärast volikogu istungit taas, et ei ole midagi valesti teinud.

«Mina lähtun sellest, et täitevvõim ja seadusandlik võim teevad otsuseid oma pädevuse raamides. Küll telliti minu allkirjaga advokaadibüroost sõltumatu hinnang maadevahetuse tehingule. Usun, et seegi näitab, et kõik, sealhulgas mina, oleme juhtunust õppinud ning edaspidi targemad.»

Kui vallavalitsus lähtus tehingu puhul eeldusest, et võib volikogult luba küsimata otsustada 30 000 euro piires, siis advokaadibüroo oli Liba sõnutsi seisukohal, et tehingu rahaline väärtus oleks pidanud jääma 15 000 piiresse. Büroo tõlgenduse kohaselt oli eksitud volikogu kehtestatud korra vastu, mis ei ole samas vastuolus seadustega.

«Ebakõla ei tekkinud maatükkide omandamises, vaid nende vastu andmises. Samuti leidis advokaadibüroo, et otsustuspädevus ei olnud vallavalitsuse, vaid volikogu käes. Pärast seda pöörduski vallavalitsus volikogu poole ettepanekuga anda oma hinnang ning volikogu enamus leidis, et protsess oli vajalik,» lausus esimees.

Kuna advokaadibüroolt tuli just selline tõlgendus, ei hakatud Liba ütlusel enam lisaekspertiise tellima, sest sellel ei nähtud mõtet.

«See on puhtalt erinevate ridade tõlgendamise küsimus. Samas on volikogul pädevus otsustada ükskõik kui suure summa piires. Kusjuures summa suurus ei olegi otseselt nii tähtis. Kui keegi üldse võitis, siis kogudus – aga seal on meie omad inimesed. Pikaajaline rent oleks kirikule ilmselt kasulikum olnud, aga rentimisega ei olnud nõus volikogu. Volikogu on ka varem kogudust rahaga toetanud. Nüüd andsime neile maatükid, mis olid vallale ebavajalikud ja saime vastu maatüki kesklinnas, valla ja riigi loodud keskväljaku ääres. Minu seisukoha järgi ei ole vald kahju kandnud ega ka kirik suurt võitnud,» leidis esimees.

Kirikuga peetud läbirääkimisel Liba ei osalenud, küll oli ta kursis nende toimumisega.

Ehituseks 1,5 miljonit

Põlva valla järgmise aasta eelarvesse on vallamaja ehituseks planeeritud 1,5 miljonit, aga täpne summa selgub esimehe sõnul pärast ehitushanget.