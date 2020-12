Ruumikitsikus pingestab ühistu ja prügifirma suhteid

Valgas Maleva 4a kortermaja juures on prügikonteinerite tühjendamisega probleeme olnud. Tänavaga paralleelselt paikneva hoone juurde viib sissesõidutee laiusega umbes 5,5 meetrit. Kui aga sissekeeramiskoha juures mõni auto pargitud on, on prügimasinal keeruline seal manööverdada.