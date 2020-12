Võrus alustab tegevust pärimustantsu grupp

Viljandis saab õppima asuda karmoškamängu ja meisterdada pikkvilet, Võrus alustab Kadri Lepassoni käe all pärimustantsu grupp ning Tartus, Viljandis ja Tallinnas jätkavad populaarsust kogunud pilliklubid.

August Pulsti õpistu juhataja Janne Suitsu sõnul on kevadhooaeg tihe ja värviline, nii nagu see viimastel hooaegadel tavaks on saanud.