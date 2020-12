Lõuna-Eestis ilmutas end haruldane jääketas

«Teatud tingimusi on vaja, mida kogu aeg ei ole,» märkis Anneli Palo. «Selles kohas Peetri jõel on veekeerise koht. Seal vesi põrkub vastu liivakivikallast ja ilmselt tekib jõekäärus pöörlev liikumine.»

Maaülikooli limnoloogiakeskuse juhataja Ain Järvalt on ajalehele Sakala rääkinud, et ketas tekib jäätunud jõel ringvoolu tulemusena. Järvalt ütles, et see nähtus on looduses võrdlemisi haruldane ning selle teke üsna juhuslik.