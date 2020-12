Algavad virtuaalsed tantsulahingud

Olukord, mis sunnib tantsuvõistlusi ära jätma või edasi lükkama ning on pannud huvihariduse pausile, on loonud soodsa pinnase uute ideede idanemiseks. Nii on Põlvas tegutsev tantsukool MTÜ Meie Stuudio eesotsas direktor Andre Lainega ellu kutsumas uutmoodi võistlust, mis võimaldab kõiki koroonaajastureegleid järgides Eesti tantsukoolidel ja -stuudiotel võistelda ning tantsijail end arendada.