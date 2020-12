Trad.Attack! annab välja erilise albumi

Seto juuretega ansambli Trad.Attack! uuelt albumilt ilmus esimene singel «Almost There». Album «MYMiatures – Songs That Never Grew Up» jõuab kuulajateni 21. detsembril. See koosneb 21 lühipalast, millest igaüks võinuks kujuneda hittlooks bändi viimasel albumil «Make Your Move».