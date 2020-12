Kool võitleb viievõistlusega halli argipäeva vastu

Gümnaasiumi koolielu korraldaja Marit Oimet rääkis, et karikas anti välja 5. korda. «Mõte on pakkuda midagi, mis võimaldaks panna proovile oskusi kunstist spordini ja teadmistest julguseni esineda.» Nädala jooksul võisteldakse iga päev ühel alal. Õpetajad on samuti esindatud.