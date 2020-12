Piparkoogisuhkur kasvas oma põllul

Saak oli piisavalt hea, nii et piparkookide valmistamisekski ei kulunud teragi poesuhkrut. «Kahest pangetäiest peedist saab umbes kolme kilo taina jaoks seda ikka.»

Kuigi hapukoore ja või ostis naine poest, on tema sõnul võimalik Urvaste kandis piparkooke teha ka nõnda, et poodi asja polegi. «Jahu on Loona talust, munad Milvi juurest. Tema talu piimast saaks vajadusel võid ja hapukoort ka. Ainult vürtsid tuleb poest osta.»