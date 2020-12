Räpina poiss Mirko on alati olnud teistest suurem. Ja lausa niipalju, et sattus põhjaliku koolikiusu ohvriks. «Neid ikka narritakse, kes on teistsugused ja võib-olla kõigega hakkama ei saa. Näiteks kehalise tunnis ma ei saanud hakkama nende asjadega, mida teised tegid. Ja olin sellepärast väga kurb,» räägib Mirko. Kõige suurem arv, mida Mirko kaalul on näinud, oli 144. Ta oli siis vaid 16-aastane.