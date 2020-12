Riik toetab Kagu-Eesti väikeettevõtjaid 690 000 euroga

Ettevõtjad said Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeetmest taotleda toetust kuni 50 000 eurot, et edasi arendada oma tooteid või teenuseid, tõsta teenuse- või tootmismahtusid ning tootmist automatiseerida. Toetuse maksimaalne määr on 60 projekti kogukuludest, teatas RTK.