President kuulutas välja jahirahu

Oma kõnes avas president Kersti Kaljulaid jahikultuuri laiemalt: „Jahikultuur pole ainult jahipidamine, see kätkeb endas lisaks traditsioonide hoidmisele ka keskkonnakaitset ning elu maal. Paraku oleme inimestena tänaseks nii palju sekkunud looduse loomulikku toimimisse ja muutnud loomupärast ökosüsteemi, et peame oma igapäevases suhtumises loodusesse muutuma sama hoolsaks, kui kaitstes muid meile olulisi ühiskondlikke väärtusi.“

President tõi välja jahimehe kui loodusliku tasakaalu hoidja rolli: „Näen jahindust looduskaitse osana just selle koha peal, kus inimene ise on loodusliku tasakaalu mingil põhjusel paigast ära löönud ja seetõttu hakkab mõni liik konkurentsis teisele alla jääma. Inimestel on soov, et meie metsade liigirikkus ei väheneks, me püüame ju hoida seda, mis meil on, ja siin tulevad jahimehed appi seda tasakaalu reguleerima.“