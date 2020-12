Mari Kalkun andis koduse veebikontserdi

Mari Kalkuni soolokontserti “Lumeuni” sai kuulata talviselt Võrumaalt, otseülekandena muusiku enda kodustuudiost. Nii helis kui pildis kõrge kvaliteediga kontsert on tagasivaade eriskummalisele aastale ning helge käeulatus maagilisse aastalõppu. Kontserdil kuuleb nii vanemaid kui uuemaid lugusid, ent ka uhiuut loomingut. Muusikul on kodus käepärast rikkalik pillipark ja nõnda saadab ta end kanneldel, kitarril, klaveril, harmooniumil ja improviseerib pisikestel pillidel.

Nii nagu Kalkuni muusika on leidnud rahvusvahelise mõõtme, jõuab ka artisti korraldatav isiklik pühadekontsert pühapäeval talviselt Võrumaalt fännideni üle maailma. Kontserdile on pileteid soetatud juba näiteks Soomest, Saksamaalt, Tšehhist, Belgiast, Inglismaalt, Rootsist, Hollandist, Prantsusmaalt, Kanadast, USA-st ja Jaapanist.

“Loodan, et see kontsert jõuab kodudesse, köökidesse ja elutubadesse maailma erinevais paigus. Stuudiokontsert on ühtlasi minu tänuavaldus kuulajaile, kellelt olen tänavu tänu “Õunaaia albumile” nii palju tagasisidet ja jõudu saanud,” rääkis muusik. “Eriti hinge on mulle läinud nende inimeste lood, kes on pidanud sel aastal palju aega üksi isolatsioonis veetma. Ent kuigi maailm on lukus, siis saan teid ometigi kutsuda endale külla, laulude maailma,” sõnas ta.