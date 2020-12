«Võib öelda, et Tallinna maantee on Võrule nii-öelda «Tere tulemast!» tee,» lausus Allas. «Teelt avanevad esimesed linnavaated, hakkavad paistma kirikutornid ja hooned. Tee on sirge, sest tegemist on kuuekümnendatel ehitatud uue aja tänavaga.»