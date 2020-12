Kanepi rahvas ootab pikisilmi uut suurpoodi

«Igal volikogu istungil küsitakse vallavanemalt, et millal see pood lõpuks tuleb. Sest tulema pidi see juba kaks-kolm aastat tagasi. Aga siis vahetus Põlva tarbijate ühistus juhtkond ning neil oli vahepeal vaja Põlvasse Maksimarket teha. Praeguses Coopi kaupluses on ikka tõeliselt kitsas ning ilmselt see läheb pärast uue poe avamist kinni. Kanepis rahvast ikka on, siinne kauplus võiks suurem olla,» leidis rahvaesindaja.

Kanepi vallavalitsuse majandusnõuniku Üllar Kõrge mäletamist mööda kutsuti lammutatud hoonet varem Uha poeks, kus asus nii söögi- kui joogikoht. «Endine omanik ei osanud sellega midagi peale hakata. Eks see ikka häiris silma. Coop ostis ära kolm kõrvuti asuvat kinnistut, see poe kinnistu on nende käes olnud ehk kolm aastat. Oleme õnnelikud, et asjad on lõpuks hakanud liikuma. Kui kõik hästi läheb, loodame juba järgmisel aastal näha tulemust,» sõnas ta, lisades, et väljastatud on ka juba ehitusluba.