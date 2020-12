Tiina Niitvägi-Hellamaa: elu võimalikkusest maal

Kas tekkinud olukorra süvenemise või leevenemise eest saab lükata vastutuse riigi peale? Kui vastus on eitav, siis kes vastutab? Kui vastus on jaatav, huvitab mind, kes või mis on siis see riik. Pakun, et meie ise – kõik koos ja samas ka igaüks eraldi.