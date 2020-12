800 pidu kümne aastaga

Säkna rehetare rajasid Henrik Hinrikuse esivanemad 150 aasta eest. FOTO: Arvo Meeks

Aivar Teppo õpilane

Oma õpetajaks peab Henrik Hinrikus kuulsa pillimeistri August Teppo hõimlast Aivar Teppot, kes oli omakorda lõõtsavirtuoos Karl Kikka õpilane.

Lõõtsamänguga alustades kuulaski noormees kõige rohkem Aivar Teppo kassette ja plaate. «Ta käis ka Põlva lõõtsakoolis, kus õppisin. Pillimänguosakus oli selleks ajaks juba enam-vähem käes. Siis otsustasingi, et tahan otse tema käest õppida. Sõitsin bussiga Tartumaale Vedule, kus lõõtsakuningas isiklikult mind bussijaamas ootas. Tal eriti õpetajakogemust ei olnud, mistõttu pidin ise kõik need tarkused kinni püüdma. Isegi minu jaoks aeglasemalt ei osanud ta mängida, sest siis läks sassi. Aga mida aeg edasi, seda enam õppis ta ka õpetama, eeskätt peennüansse,» rääkis Henrik.

Kõige rohkem on õpilane õpetajale tänulik pillimängutunnetuse ja õige tooni eest. «Aivari juures käisin vähemalt kuus aastat – kuni ta elupäevade lõpuni. Koos käisime ka esinemas – juubelitel ja laatadel. Arvan, et minu mängus on päris palju Aivari stiili. Vahepeal tuleb seda lausa teadvustada, et mängiksin ikka oma stiili,» lausus muusik.

Erilise uhkusega näitab Henrik Hinrikus eritellimusel valminud uut pilli, millel on tavapärase 17 asemel 21 volti. «Mulle meeldib, kuigi neid tegelikult nii palju vaja ei ole. Puhas show-efekt. Pilli tegi Leho Laaser Raplamaalt. Ornamentika on uushõbedast, otsalauad piirituslakiga, mistõttu näeb välja ja kõlab nagu Teppo-tüüpi lõõts. Varem mängisin Heino Tartese tehtud pillidega,» mainis ta.

Kümne aasta lemmiklood

Äsja tuli Henrik Hinrikusel välja plaat «Kümme aastat pillimehe leiba», kuhu ta on koondanud oma lemmiklood. Tegemist pole puhtakujulise lõõtsaplaadiga, sest esindatud on ka trummidega ning sootuks lõõtsata lood – näiteks laul klaveri saatel. 16 helindi hulgas on Karl Kikka ehedat klassikat, aga ka Aivar Teppo õpetatud palasid. On ka üllatusi.

«Näiteks Vennaskonna bändi karm lugu «Mängib džäss» kannab minul pealkirja «Moraaliapostel» ning see on hoopis ilus ballaad. Väga hästi sobib lõõtsale «Tantsi hopp, Johanna» Kuldse Trio repertuaarist. Kümme aastat olen igal peol esitanud lugu «Petis neiuke», mis kuulus ka Karl Kikka repertuaari. Tehniliselt kõige keerukam on «Pades­paan». Kui muidu saab lõõtsal mängida kolmes helistikus, siis siin on see lausa seitsmes. See ongi tänapäeva stiil, kus kasutusele tulevad nipid,» avas muusik plaadi sisu.

Henrik Hinrikus, pillimees ja rehepidude korraldaja «Kui tühjad talud meie kandis müügis on, on Säkna rehepeod juba müügiargument.»

Salvestamas käidi mais Raplas Susi stuudios. «Iga päev tuli keegi juurde ja nii järjest salvestasimegi: kahekesi, kolmekesi, neljakesi. Stuudio panin kinni kümneks päevaks, aga tegelikult läks ainult kolm päeva. Filigraanse puhtuse asemel pidasime tähtsaks, et loos oleks elu sees. Liiga kunsti ei tasu ka teha.»

Kõige paremini kõlab lõõts Hinrikuse tõdemusel ikkagi elavas otseesituses. Eriti hästi kõlab pill kirikus, sest on oreli põhimõttel ehitatud. «Tipphetkel võib samaaegselt kõlada 17 nooti. Aga kirikusse lõõtsa väga ei taheta, sest tal on ka hüüdnimi «põrguorel». Meelitas ju see pill vanasti inimesed kirikust välja simmanile ning alles nüüd vaikselt juba lubatakse. Aga siis ka öeldakse, et polkasid pole vaja.»

Äsja ilmunud plaadil «Kümme aastat pillimehe leiba» leidub mitu üllatust. FOTO: Arvo Meeks

22 aastat Säkna rehepidu

22 aastat on Hinrikuste pere korraldanud Säkna rehepidu, kus osalisi on aastate vältel olnud 500 ringis.

«Alguses oli küla jaaniõhtu, aga mõne aja pärast hakkasime augustis eraldi lõikuspidu tegema. Rahvast käib Tartust, Võrust ja kaugemaltki. Oleme hoidnud ehedat külasimmani joont. Esinenud on siin Apelsin, Väikeste Lõõtspillide Ühing, Untsakad, Üllar Jörberg, Kihnu Virve, Jüri Homenja. Kui varem mahtus rahvas sisse laudade taha, siis nüüd ei tule see enam kõne allagi. Aga kui on paduvihm, saame ikkagi sisse minna,» rääkis noorperemees, kes viimased seitse aastat korraldajakoorma enda kanda võtnud.

«Olgem ausad: see pidu hoiabki siinset kogukonda elus. Kui tühjad talud meie kandis müügis on, on Säkna rehepeod juba müügiargument,» mainis eestvedaja.

Õpilane ja õpetaja samaaegselt

Henrik Hinrikus õpib Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias ning samal ajal õpetab sealses muusikakoolis ning lõõtsakursustel pillimängu teistelegi.

«Lõõtsa õpetab mulle nüüd lõõtsakuningas Juhan Uppin. Kui üldse kellegi käest õppida, siis just tema käest. Õpetatakse Viljandis veel improvisatsiooni, ansamblimängu, rahvalaulu, helitehnoloogiat ja muud. Kohustuslik on ka väikekannel ning klaver, mida mängitakse rahvalikus võtmes. Lisaks lõõtsale on minu eriala nuppakordion ehk bajaan, millega saab keerulisemaid lugusid mängida. Lõõtsal tuleb mingi hetk lagi ette,» mainis õppur.