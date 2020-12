Läbimõtlemata ilutulestiku laskmine tekitab pahandust

Aastavahetusele vastu sammudes on paslik meelde tuletada, et kell 22-6 ning puhkepäevadele eelneval ööl keskööst kuni kella 7-ni on keelatud kasutada pürotehnilisi tooteid, millega kaasnev heli kõrvalisi häirida võib. Erandiks on eesoleval ajal üksnes uusaastaöö, mil öörahu nõue erandlikult ei kehti.