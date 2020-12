Räpina postipunkti külastajate järjekord ulatub uksest välja

Osade postipunkti teenuse kasutajate arvates on päevas kahetunnine lahtioleku aeg liiga väikene ning postipunkti ukse taga on pidevalt järjekorrad. Ehk siis inimesed seisavad postipunkti ukse taga, Konsumi parklasse viiva sissesõidu tee serval ning ootavad, kuni uksest sisse pääsevad. Üks lehelugeja saatis toimetusele ka kõnealusest olukorrast pildi ning lisas, et see pidi nii olema igal päeval.