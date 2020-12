Lasterikastele peredele eraldati üle kolme miljoni euro toetust

Sel aastal toetust saavates peredes oli keskmine maksustatav tulu leibkonna liikme kohta 2019. aastal 148 eurot kuus. Esines ka 13 perekonda, kelle maksustatav sissetulek leibkonna liikme kohta oli eelmisel aastal 0 eurot. Kõige lasterikkamates peredes kasvab 9 ja 8 last, kolmes toetust saanud peres kasvab 7 last, kümnes toetust saanud peres kasvab 6 last. Toetuse saajate seas oli veel 31 viielapselist, 224 neljalapselist ja 156 kolmelapselist perekonda.

KredExi eluaseme ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu sõnul on oluline, et vaatamata erakorralisele aastale jätkuks riigi tugi kodude korrastamisele samas tempos. „Meil on hea meel, et saame sel keerulisel aastal jätkuvalt toetada vähekindlustatud peresid, et muuta nende kodud energiatõhusamaks ja tagada elementaarne sanitaarne seisukord. Eesmärkidena on olulised mõlemad, sest Eestis kulub ebamõistlikult palju energiast hoonete kütmisele ning see omakorda raskendab nende perede majanduslikku seisu,“ arutles Reinsalu.