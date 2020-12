Politseinikud käisid taas kirikuid kontrollimas

«Äärmiselt hea meel on tõdeda, et võrreldes detsembri algusega on pühakojas maski kandmine suurenenud pea kolm korda,» ütles politsei- ja piirivalveameti vanemkomissar Tago Trei. «Hajutatuse nõue oli enamasti samuti täidetud ning desinfitseerimisvahendid olemas. Mittehajutamist ja reeglite osalist eiramist tuli ette vaid mõnel juhul.»

Trei märkis, et osa kirikuid on tegevuse peatanud, kuid paljudes avatud kirikutes teevad ennetustööd vabatahtlikud, kes maski kandmist meelde tuletavad ja hajutatust tagavad. «Suur tänu kõigile kogudustele, kes on andnud endast kõik selleks, et kirikukülastajad oleks hoitud ja piirangutest kinni peetud,» ütles vanemkomissar.

Politsei pöörab koroonaviirusest tingitud piirangute täitmisele suurt tähelepanu ka saabuvatel pühadel.

«Jõuluajal hoidkem pikemat vahet, kuid suuremat lähedust. Suhtleme teisi kanaleid pidi, vähendame kontakte ja hoiame enda tervist. Kui läheme kodust välja kaubanduskeskusse, kirikusse või mujale, kus siseruumis liigub teisi inimesi, tuleb kinni pidada 2 + 2 reeglist ja kanda maski,» manitses Trei. «Pühad hoiame terved ja turvalised, et aasta lõpp oleks kergem meile ja ka neile, kes iga päev haiglates enda panuse annavad.»