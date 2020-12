Maal tuleb osata pikalt ette mõelda

Viljandist Põlvamaale Kooraste külla kolinud Janica Sepp ütleb, et maale kolimine oli talle midagi täiesti loomulikku. «Ei tekkinud küsimustki, et äkki ei peaks seda tegema.» Kõige keerulisemaks nimetab ta harjumist pimedusega – pimedal ajal on maal tõepoolest päris kottpime ja siin ei aita palju ka lambivalgus.