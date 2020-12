Ivo Pill: Miks kuuleme jõuluajal ikka seda vana lugu?

Selle omaaegse kogukonnatunde taastamise valurikast teed käime praegu ka meie, et eraldada tõsist hädasolijat nendest, kellele on inimlikkus vaid kattekilbiks mitmesugustele mustadele tegudele või lihtsalt hea äraolemise püüdele. Eks tegelikult ole kogu õhtumaa ühiskond rajanud neilsamadel piibellikel alustel kogu oma elu, mida me praegu uhkelt «heaoluühiskonnaks» nimetame. Rahumeeli oksa saagides, millel ise istume.

Ja ometi heliseb selles surma, süü ja needmise all olevas maailmas ka tänasel ööl ingli kuulutus: «Ära karda, sest vaata, ma kuulutan sulle suurt rõõmu, ka sulle on sündinud Issand Kristus, kes on Päästja!» Heliseb jõulukellade kajas, «Püha öö» koraalis, küünla­tuledes, pimeda õhtu vaikses salapäras ja meie oma hingesügavuses.

Sellesama kaastundliku Petlemma kojaisanda kaastunne vääriks igal jõuluõhtul ühtlasi äramärkimist ja meenutamist – et mitte vastata, et «vabu kohti ei ole», vaid hoopiski, et «kui kuidagi ei saa, siis miskitmoodi ikka saab».

Lambad olid karjaste valve all Petlemma väljadel puhkamas või oma öösist kõhutäit nosimas, pärimuse järgi olid laudas vaid härg ja eesel. Nemad olidki esimesed jõuluöise imelise lapsukese tunnistajad. Otsekui prohvet Jesaja kuulutuse täidesaatjad, kes öelnud seitse sajandit enne seda püha ja õnnistatud ööd: «Härg tunneb oma peremeest ja eesel oma isanda sõime, aga Iisrael ei tunne, mu rahvas ei taha mõista.» Ei ole päikese all miskit uut, ütles juba tark Koguja. Ja otsekui selle kinnituseks on praegune ajastu, kus rumalust, ignorantsust ja pragmatismi peetakse tarkuse tunnuseks. Sest see pidavat elus aitama edasi jõuda.

Meenub üks olulisimaid piibli salme, kus madu ahvatleb inimest tegema seda, mis keelatud – ja inimene teebki, sest see «pidavat targaks tegema», oli madu õpetanud. Selle «tarkuse» vilju tunneme praeguses katkises maailmas, kus haigused, surm, vihavaen ja rumalus on inimsoo saatjad päevast päeva.

Neid ridasid kirjutades ei tea praegu ei mina ega keegi teine, mismoodi, kus ja kuidas täpselt meie selleaastased jõulud ja aastavahetus mööda lähevad. Asjad ja ajad, mida arvasime ammu unustuses ja ajaloohõlmas suikunud olevat, on taas ellu ärganud. Ja mõnigi kord meenuvad luuletaja Viivi Luige imelised targad sõnad: «Hirme on maailma kohal ja öösiti avardub tuba. Mis keeles ma paluma peaksin, sest surm on meid silmanud juba?»

Taas kord on meile antud valida, kas istuda edasi oma lekkivas paadikeses või mitte põlata koduloomade seltskonda, häbeneda karjaste ma­dalust ja karta kuningate kõrgust, vaid minna üheskoos nendega kummardama seda imelist lapsukest pühal jõuluööl. Igal aastal ikka ja jälle korduvas imelises hinguses, pärast mida – ei väsi ma kordamast – polnud ega pole miski enam endine. Ega saagi olema. Kuni püsib maailm ja elab inimsugu. Simul justus et peccator. Patune, kuid samas ka õigeksmõistetud. Ja õigeksmõistja lamab sinu ees sõimes. Õnnis on see, kes Tema ma­dalusest ning armetusest ei pahandu! Ja mõistab jõuluöö suurimat saladust. « Ja vastuvaieldamatu suur on jumalakartuse saladus: Jumal on avalikuks saanud lihas, õigeks mõistetud Vaimus, ilmunud inglitele, kuulutatud paganate seas, usutud maailmas, üles võetud ausse!»