Janek Morosi sõnul tuleb aeg-ajalt aeg maha võtta ja jõuluaeg on selleks sobiv. Nii ta 24. detsembril tööd ei tee. «Meile on tähtis, et pere leiaks aja kokku tulemiseks. See on meie päev,» ütleb suure pere isa. FOTO: Arvo Meeks