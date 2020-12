Kui võrrelda praeguseid hindu seitsme aasta tagustega, võib täheldada siiski toidukaupade mõningast hinnakasvu, kuid on ka erandeid. Näiteks Rimist võib need 11 toodet, mille hindu vaatlesime, kätte saada isegi veidike odavamalt kui 2013. aastal. Kahe aasta taguse ajaga võrreldes on ostukorv tänavu odavam lausa viies poes seitsmest.