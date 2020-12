Politsei on pühade ajal väljas suuremate jõududega

Kuna pühade ajal tarvitatakse paraku ka rohkem alkoholi, siis on Trei sõnul suurem oht, et arusaamatusi hakatakse lahendama vägivallaga. "Pühade ajal võib kahjuks koduseinte vahel olla rohkem vägivalda. Kui kuuled-näed naabrite juures või mujal, et keegi võib olla ohus või vajada abi, siis anna sellest kindlasti teada. Igaühe heaolu on oluline ja märkamine võib päästa kellegi elu," sõnas Trei.